Mourinho, buona la prima grazie al… peggior portiere della Premier League

José Mourinho vince alla prima uscita stagionale sulla panchina del Tottenham. Vittoria all’esordio per lo Special One che, oltre a ringraziare Son, Lucas Moura e Kane, ha trovato un alleato inatteso: il portiere rivale Roberto Jiménez Gago, meglio noto solo come Roberto.

Strano a dirsi, ma a quanto sostengono i tifosi del West Ham, il tecnico portoghese deve parte della vittoria agli errori di quello che è stato definito ‘il peggior portiere di tutta la Premier League’. Lo dicono i fan sui social ed in particolare su Twitter dove si è scatenata una vera e propria campagna contro l’estremo difensore. Roberto era stato protagonista in negativo del recente ko del West Ham contro il Burnley e, questo weekend, è stato colpevolmente trafitto altre tre volte dal Tottenham. A scatenare l’ira dei fan è stata la prima rete Spurs, quella di Son. Il portiere è intervenuto in netto ritardo calcolando male la velocità e a traiettoria del tiro e ha ‘spalancato le porte’ al successo dei rivali.

Inutili le due reti nella ripresa, il West Ham è stato sconfitto e Mourinho ringrazia… l’alleato inatteso.