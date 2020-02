Mourinho ci spera: “Kane? Un combattente. Può tornare prima del previsto…”

Potrebbero esserci buone notizie per il Tottenham di José Mourinho. Harry Kane sta bruciando le tappe del recupero dopo l’infortunio che lo sta tenendo lontano dal terreno di gioco. Ad annunciare l’evoluzione delle condizioni fisiche del bomber inglese è stato proprio l’allenatore portoghese che a margine della gara di campionato contro il Wolverhampton ha parlato del centravanti.

UN COMBATTENTE – “Potrebbe anticipare il rientro. Speravamo che rientrasse per le ultime due partite, ma potrebbe scendere in campo anche alla quintultima”, ha annunciato Mourinho che poi ha lodato l’applicazione del bomber e la sua voglia di tornare presto ad aiutare la squadra: “Le sensazioni sono buone, il recupero procede nel migliore dei modi. Speriamo che possa aiutarci nella fase finale. È un grande professionista, un combattente e vuole tornare al più presto. Non accetta le tabelle”.