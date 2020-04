Mourinho cosa fai? Tottenham pizzicato ad allenarsi al parco violando le regole del lockdown

Tra i primi a mostrarsi durante gli allenamenti organizzati in videochat, ma adesso il Tottenham di José Mourinho l’ha combinata davvero grossa. Come riporta il Times, infatti, lo Special One e alcuni suoi calciatori sono stati pizzicati mentre si allenavano in un parco senza rispettare le distanze di sicurezza e le regole del governo britannico.

Lockdown violato e tempesta che si abbatte per il Tottenham e per il maanger portoghese. In modo particolare, alcuni giocatori sono stati ripresi mentre correvano attorno al parco molto vicini. Si tratta di Davinson Sanchez, Sessegnon e Tanguy Ndombele che sono ‘vicini di casa’ nel nordo di Londra e che hanno avuto modo di fare una sessione di allenamento sotto la guida molto special di Mourinho…