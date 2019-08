Mourinho disperato: “Mi manca il calcio, non riesco a rimanere fermo”

Per la prima volta dopo tanti anni, José Mourinho non inizierà la nuova stagione alla guida di una squadra. Una situazione strana per lo Special One, abituato a vivere intensamente il calcio in tutte le sue sfaccettature, tra agonismo e dialettica. Eppure, dopo l’esperienza al Manchester United, nessuno ha deciso di puntare sul tecnico portoghese, che ha sottoscritto un contratto da commentatore per Sky Sport. Tuttavia, il calcio giocato manca tremendamente a Mourinho, come ammesso ai media inglesi, non senza commuoversi: “Il primo momento in cui sono entrato nel calcio professionistico ho sentito un clic. Da allora ho fatto tutto sul serio. Fino ad ora è stato così senza fermarmi mai. Ora che si è fermato, invece di godermelo, non riesco davvero a godermelo, mi manca. In questo momento, sto studiando il tedesco, non conoscevo questa lingua. Parlo inglese, spagnolo, francese, portoghese e italiano. Non escludo nulla, nemmeno la Germania”. Un indizio sulla possibile destinazione futura?