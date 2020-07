Mourinho duro con la Uefa: “Sentenza City? Una vergogna”

La sentenza del TAS che riabilita il Manchester City in Champions ha sicuramente spiazzato molti addetti ai lavori. L’allenatore del Liverpool Klopp ha parlato di un giorno non felice per il calcio e ora anche un altro allenatore di Premier ha voluto dire la sua.

MOURINHO INFURIATO

Come Klopp, anche lo Special One in conferenza stampa ha parlato della sentenza Tas che permetterà ai Citizens di disputare la prossima stagione di Champions League: “È una decisione vergognosa perché se il City non è colpevole non viene sanzionato con 10 milioni di euro. Se non sei colpevole non dovresti avere una multa. Se sono colpevoli anche la decisione è vergognosa e dovresti essere bandito dalla competizione. Non so se il Manchester City sia colpevole o no, ma in entrambi i casi è una decisione vergognosa”.