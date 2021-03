Mourinho e il discorso vincente: “Ero contento di aver subito gol. L’ho detto alla squadra e hanno pensato fossi pazzo…”

Il risultato finale gli dà ragione. Ancora una volta José Mourinho è riuscito, evidentemente, a toccare le corde giuste nello spogliatoio del Tottenham. Il portoghese ha vissuto un fine settimana vincente col trionfo per 4-1 contro il Crystal Palace e il merito, oltre che di Bale e Kane, autori di una doppietta a testa, è probabilmente dello Special One e del suo discorso all’intervallo.

Come riporta Goal, il tecnico ha parlato a Sky Sports rivelando cosa ha detto tra un tempo e l’altro ai suoi per stimolare una reazione a concludere la gara con un successo…

Mourinho: “Ero felice del gol subito…”

“Quando si subisce gol prima di andare a riposo tra un tempo e l’altra la reazione della squadra è quella di entrare nello spogliatoio tristi e arrabbiati”, ha spiegato Mourinho facendo riferimento al gol del momentaneo 1-1 subito dai suoi contro il Crystal Palace. “Poi, quando si rientra in campo si tende a lamentarsi col direttore di gara. Ecco, allora io quando siamo tornati negli spogliatoi ho detto al gruppo che ero contento di aver subito gol. Mi hanno guardato e hanno pensato fossi un pazzo. Volevo dare la prova ai miei che se perdi il controllo e inizi a prendere gol è difficile andare avanti. Subire il gol dell’1-1 ci ha messo nelle condizioni per tornare in campo e dare ancora di più. Credo di aver trasmesso ai miei il feeling giusto per andare avanti e fare gol“.

E come dargli torto dato che gli Spurs hanno poi vinto per 4-1 la sfida… Special davvero.