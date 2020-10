Mourinho e il nuovo Bale: “È un giocatore diverso rispetto al passato”

Mourinho si è espresso sul ritorno di Gareth Bale al Tottenham, il gallese è tornato a vestire la maglia degli Spurs nella partita contro il West Ham, terminata con un sorprendente 3-3 dopo il triplo vantaggio dei ragazzi di Mou.

LE PAROLE DI MOURINHO

“Nessun giocatore resta lo stesso in un intervallo di tempo come quello che ha diviso Bale dal Tottenham – ha dichiarato lo Special One. Sono passati sette anni, non sette mesi. Non è una questione di essere o meno Gareth Bale, è lo stesso discorso per tutti i giocatori del mondo. In sette anni si può migliorare o peggiorare, è un cambiamento fisiologico. L’evoluzione avviene nel modo di giocare o magari nel ruolo, anche Bale oggi è un giocatore diverso rispetto al passato”.