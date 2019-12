Mourinho e l’amico Lampard: “Lo amerò per sempre, ma domenica vinco io…”

Sarà Tottenham-Chelsea a prendersi la scena nel turno di campionato del weekend di Premier League. Ma sarà anche l’allievo contro il maestro: José Mourinho contro Frank Lampard. Intervenuto in conferenza stampa per parlare della gara, lo Special One, come riporta Eurosport, ha parlato anche dei sentimenti e dell’emozione che vivrà nell’incontrare di nuovo quello che è stato e sarà sempre una figura importante per lui l’ex centrocampista blues, ora allenatore del Chelsea appunto.



VINCO IO… – “Come mi comporterò con Lampard? Sia prima che dopo l’incontro vedrete sicuramente un grande abbraccio, indipendentemente da come finirà la gara”, ha detto Mourinho. “Penso che il nostro rapporto non si deteriorerà mai, perché sarò sempre grato a Frank per quello che ha fatto per me mentre era un calciatore. Amo e amerò sempre Lampard, ma spero che domenica… beh, spero che perda”.