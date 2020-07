Mourinho fa 200 vittorie in Premier League e ‘perdona’ lite Son-Lloris: “Penso sia stata bellissima”

José Mourinho raggiunge quota 200 vittorie in Premier League. Con i tre punti ottenuti dal suo Tottenham contro l’Everton, il manager portoghese ha ottenuto il grande traguardo di 200 successi nel massimo campionato inglese in 326 partite totali. In Inghilterra, solo Sir Alex Ferguson aveva fatto meglio con le 200 affermazioni in 322 sfide. Nella stretta cerchia dei manager più vincenti anche Anche Wenger, Redknapp e Moyes.

Ma la serata di Mourinho non si è fermata al record, infatti il suo Tottenham è stato protagonista anche di alcuni curiosi episodi andati in scena prima e durante la gara. In primis l’abbraccio del portoghese a Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, in secondo luogo la lite tra Son e Lloris che ha attirato l’attenzione dei media ed evidentemente anche quella dello Special One…

Mourinho: “Lite Son-Lloris? Bellissima”

Uno scambio piuttosto acceso di vedute è andato in scena in casa Tottenham tra l’attaccante Son e il portiere francese Lloris. Un improvviso e inaspettato litigio ha visto i due protagonisti al termine del primo tempo. Il portiere francese, subito dopo il duplice fischio dell’arbitro, si è fiondato verso il compagno di squadra per rimproverarlo a muso duro a causa dell’atteggiamento evidentemente ritenuto troppo morbido che poteva costare caro agli Spurs. Tra i due sono volate parole grosse e solo l’intervento di Lo Celso ha evitato che la situazione degenerasse. Qualche spinta e parole non piacevoli sino all’arrivo di altri due compagni Sissoko e Dier che hanno messo fine alla vicenda. Prima dell’inizio della ripresa, le telecamere hanno pizzicato un abbraccio tra i due, che evidentemente si sono chiariti nello spogliatoio, complice quasi sicuramente anche l’intervento di José Mourinho.

Proprio il portoghese, al termine del match, ha commentato l’episodio a modo suo. Come riporta la BBC, lo Special One ha detto: “Son-Lloris? Penso sia bellissimo. Qualcosa di cui avevamo bisogno per andare avanti e far nostra la partita”. Insomma, Mourinho non si smentisce. 200 vittorie non si ottengono certo per caso…

