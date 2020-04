Mourinho favorevole alla ripresa: “Positivo per il calcio e la Premier”

Anche in Inghilterra c’è la voglia di tornare in campo. La Premier League sta studiando le varie possibilità per far sì che si possano portare a termine le ultime partite di campionato. Una volontà ribadita anche da alcuni addetti ai lavori, giocatori e allenatori. Tra questi anche lo Special One José Mourinho.

POSITIVO PER IL CALCIO – Durante un’intervista a SkySport l’ex allenatore nerazzurro si è espresso così sull’ipotetica ripartenza: “Se riusciamo a giocare le restanti nove partite in questa stagione, sarà buono per ognuno di noi. Sarà una cosa positiva per il calcio e per la Premier League”.

PORTE CHIUSE – Sull’ipotesi porte chiuse il portoghese ha dichiarato: “Mi piace pensare che il calcio non è mai a porte chiuse. Con le telecamere, significa che milioni e milioni ti stanno guardando. Quindi se un giorno entriamo in questo stadio vuoto, quello stadio non sarà veramente vuoto. Affatto.”