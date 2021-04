Mourinho guarda al futuro: “Mi aspetto mercato strano. Serve qualcuno che abbini talento e professionalità”

Domenica se la vedrà contro Newcastle ma la mente di José Mourinho è in parte proiettata anche al futuro. Il mister del Tottenham, come riporta Goal, nonostante voglia concentrarsi sul presente e sul concludere al meglio la stagione di Premier League, ha parlato anche di mercato e degli interventi necessari per la prossima annata.

Mourinho: “Sarà mercato strano. Ma serve…”

“Siamo molto più concentrati sul presente rispetto a ciò che verrà dopo”, ha voluto esordire Mourinho. “Ma sì, ho un’idea su quello di cui questa squadra e questo club ha bisogno per il futuro. Io e la dirigenza condividiamo le nostre idee. Incluso, chiaramente, anche il presidente (Daniel Levy ndr). Sappiamo cosa vogliamo ma allo stesso tempo ci aspettiamo un’estate strana. Mi aspetto un mercato strano, particolare. Una finestra estiva diversa rispetto alle precedenti”.

E ancora sulle caratteristiche dei giocatori di cui il Tottenham avrebbe bisogno: “Ribadisco che prima di tutto dobbiamo finire al meglio questa stagione, poi penseremo al futuro. Però so cosa serve. Non servono solo giocatori di talento e di qualità, perché per me quando si parla di queste doti si deve parlare allo stesso modo di professionalità, impegno e ambizione. Tutte doti che vanno insieme. Ci servono persone che abbinino talento e professionalità. Tutto il pacchetto insieme insomma”.

“Mi è piaciuta la reazione della mia squadra nel successo contro l’Aston Villa ma credo che dobbiamo cercare di essere sempre allo stesso livello. Serve costanza. Per farlo servono giocatori con determinate qualità, quelle che dicevo prima. Credo che più giocatori hai con questa mentalità, più possono influenzare lo stato d’animo del gruppo, l’anima del gruppo. È importante andare avanti e con quel tipo di giocatori si può”.