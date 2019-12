Mourinho ironico con Rüdiger: “Contatto con Son? Avrà le costole rotte sicuramente…”

Sconfitta per il Tottenham per 2-0 nel derby contro il Chelsea, Mourinho ironico dopo la partita in riferimento all’episodio che ha chiuso il match. Nel recupero del primo tempo Willian ha realizzato il raddoppio su rigore procurato per fallo di Son su Rüdiger, il sudcoreano è stato espulso. “Secondo me Rüdiger ha le costole rotte e spero che si riprenda, secondo me è andata così dopo quel contrasto con Son – ha detto lo Special One a Sky Sports, evidentemente con ironia -. Per me quel cartellino rosso è strano”.

Mourinho ha rincarato la dose alla BBC: “Rüdiger ha le costole rotte tanto che andrà all’ospedale? Alcuni addirittura diranno che è stato intelligente”. Non manca la stoccata al Var: “Se l’arbitro mostra a Rüdiger immediatamente un cartellino giallo, allora Son non avrebbe avuto alcuna reazione. Se non lo fai, allora puoi avere quel tipo di reazione. Arbitro e Var devono analizzare”.