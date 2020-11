Mourinho: “Kane furbo? Quando capita a Liverpool e United non si parla così…”

Certe abitudini non si perdono mai. José Mourinho è diventato famoso negli anni per le sue conferenze stampa burrascose, fatte di frasi a effetto e polemiche costruite sapientemente. Al Chelsea è diventato lo Special One, prima di trasformarsi in Mister “Zeru Tituli” all’Inter.

FRECCIATA

Stavolta il tecnico portoghese del Tottenham si è scagliato contro la stampa e indirettamente contro Liverpool, Manchester United e City. Tutta colpa delle polemiche scaturite dal rigore che ha dato la vittoria agli Spurs nell’ultimo turno di Premier League: “Harry Kane era in grado di controllare la palla e Lallana è arrivata in modo spericolato. Perché dite che è intelligente? Intelligente è prendere la palla e segnare un gol. Quello su Kane è un fallo. Pensavo fosse una punizione diretta, ma il VAR ha detto che era dentro l’area perché era sulla linea. Di cosa stiamo parlando di essere intelligenti? Harry Kane vuole solo segnare gol. Lallana è stata spericolata. Perché parli di noi? Parla di Liverpool, Manchester United, City e altri con giocatori “intelligenti” e con i rigori. Non parlate di Harry Kane.