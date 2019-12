Mourinho ko a Manchester: “Abbiamo dormito e Rashford è stato… intelligente”

Ritorno all’Old Trafford agrodolce per José Mourinho. L’attuale allenatore del Tottenham è stato accolto in maniera positiva dai suoi ex tifosi che, dal canto loro, hanno poi esultato per l’esito della gara tra i Red Devils e gli Spurs.

Il Manchester United si è imposto per 2-1, battendo di fatto l’ex tecnico. Ai microfoni della BBC, Mourinho ha spiegato il ko cercando di dare una scossa ai suoi.

ERRORI – “Abbiamo iniziato il secondo tempo concedendo un gol che non dovevamo prendere. Non eravamo attenti e abbiamo dormito. Se lasci attaccare un giocatore come Rashford, appena arriva in area non riesci più a difendere su di lui. Marcus (Rashford ndr) è stato intelligente e stava aspettando un tocco”, ha detto Mourinho. Tocco che poi è stato decisivo nel 2-1 finale del match.

AVANTI – Nonostante la sconfitta, però, lo Special One guarda avanti: “Dobbiamo andare avanti. Abbiamo fatto errori, ma non dobbiamo piangersi o disperarci per questo. La squadra ha una partita difficile da affrontare con il Burnley nel weekend”, ha conclsuo Mourinho.