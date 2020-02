Mourinho: “Lavoro difficile al Tottenham? Certo, altrimenti non avrebbe fatto per me…”

Buon momento di forma per il Tottenham, chiamato a risalire la classifica dopo una prima parte di stagione difficile. Gli Spurs, dallo scorso 20 novembre, sono guidati da José Mourinho, che ha preso il posto dell’esonerato Mauricio Pochettino. E proprio lo Special One, ai microfoni di Sky Sports, ha smentito le voci secondo cui sarebbe pentito della scelta di approdare a Londra.

FELICITA’ – “Contrariamente ad alcune persone che dicono notizie non vere per fare notizia, io sono felice in questo club. Questo un lavoro difficile? Certo, ma se non lo fosse non farebbe per me. Non vedo l’ora di affrontare quello che verrà e, ancor di più, la prossima stagione. Voglio iniziare a lavorare con la squadra da luglio”.

