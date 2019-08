Mourinho mette pressione a Chelsea e Manchester United: “Gara d’esordio? Io non ho mai perso perché…”

La Premier League è ormai alle porte. Poco più di dieci giorni alla prima giornata e allora è già tempo di pronostici e di…ricordi. Chi meglio di José Mourinho poteva parlare in merito all’esordio in campionato in una nuova stagione. Soprattutto se l’argomento trattato ai microfoni di Sky Sports è il big match tra Manchester United e Chelsea, due delle ex squadre del portoghese.

Lo Special One, a proposito di gara d’esordio, è un vero record man. Infatti, il tecnico vanta ben 10 successi e 5 pareggi alla prima uscita stagionale di campionato e non è mai stato battuto. Il segreto? Lo ha spiegato lui stesso…

NON PERDO PERCHE’ – “Bisogna vedere la prima gara come una finale. Forse, nel mio caso, è questo il segreto per cui non ho mai perso la gara d’esordio. Ho un record di successi e di pareggi. La mia visione non è l’inizio di una lunga maratona di gare, ma solo quel primo match. Mi tuffo subito alla partita”. E poi un ricordo su un Chelsea-Manchester United da lui vissuto nel 2004 quando Eidur Gudjohnsen decise la sfida in favore dei Blues: “Era la mia prima partita allo Stamford Bridge. Ed era una grande sfida. Poi era la prima volta per tanti. Drogba, Cech, Carvalho. Era LA partita e l’abbiamo vinta”.