Mourinho: “Nessuna squadra in Premier gioca meglio del Tottenham”

Josè Mourinho è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il LASK Linz, il tecnico si è soffermato sul lato estetico della sua squadra, definendola la più spettacolare della Premier

“IL MIGLIOR CALCIO DELLA PREMIER”

“Per me, ciò che è alle spalle è di poco affare. Sono preoccupato solo per il futuro. Stiamo crescendo e credo che con la palla nessuno giochi meglio di noi in Premier League, questa è una grande evoluzione rispetto alla scorsa stagione. Siamo una squadra bella da vedere, e questo è il DNA che voglio lasciare. Se questo è sufficiente per vincere le partite? No, e ne abbiamo avuto la prova. Abbiamo solo otto punti e abbiamo giocato un calcio fantastico, tranne nella partita con l’Everton. Dobbiamo imparare a tenere i risultati ma essere 3-0 all’80esimo minuto… Possiamo giocare altre 50 partite in questa situazione e non succederà più. Quindi non voglio rimanere bloccato a parlare della partita contro il West Ham”.