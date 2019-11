Mourinho non ha dubbi: “Premier League? Discorso chiuso… salvo epidemie”

José Mourinho continua a dire la sua sulla Premier League e la lotta per il titolo. Dopo la frecciata al Manchester City e a Pep Guardiola, lo Special One rincara la dose e dà per finita la corsa alla vittoria finale.

Parlando nel consueto ruolo di commentato televisivo, il portoghese non ha lasciato scampo ai Citiziens: “Penso che a meno che non succeda qualcosa come un’epidemia di infortuni, il discorso sia chiuso”, ha detto Mourinho. “Il Liverpool si è adattato alla qualità dei suoi giocatori, completando il puzzle e la rosa; il City è capace di vincerne sette, otto, anche nove di fila ma non riesco proprio ad immaginare che il Liverpool possa buttare via questo vantaggio”.

E in effetti il Liverpool si è portato a quota 34 punti con ben 9 lunghezze sui rivali del City. Insomma. Solo i Reds possono perdere la Premier League.