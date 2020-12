Mourinho, nuova stoccata a Klopp: “Se mi comportassi come lui, sarei sempre fuori”

José Mourinho torna alla carica e sembra aver trovato un nuovo bersaglio per le sue frecciate a distanza. Si tratta di Jurgen Klopp con cui ha dato vita a un’animata discussione al termine del match tra il suo Tottenham e il Liverpool del tecnico tedesco. I due avevano discusso a lungo e il portoghese si era spinto ad affermare che i Reds non avessero vinto con merito lo scontro diretto con gli Spurs.

AFFONDO

La nuova stoccata di Mourinho in conferenza mira al comportamento di Klopp, piuttosto insubordinato a bordo campo: “Se mi fossi comportato allo stesso modo, non avrei avuto alcuna possibilità di rimanere lì. Sono stato per molti anni un buon esempio di cattivo comportamento sulla linea laterale e sono stato sempre punito per questo. Ma vedo altri che fanno cose incredibili, alcuni di loro vanno in una direzione in cui non sarei mai andato, e non succede nulla. Di questo posso parlare, perché lo vivo. Vivo giorno per giorno sulla linea laterale. E’ stato così probabilmente perché non diciamo nulla”.