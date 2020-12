Mourinho, piccola gaffe social: pubblica video con premio di allenatore del mese prima dell’annuncio ufficiale

Special sempre, forse anche troppo. José Mourinho non si smentisce neppure quando deve festeggiare un personale riconoscimento per il mese di novembre ovvero il premio come migliore allenatore. Il tecnico del Tottenham ha “anticipato” l’annuncio ufficiale della Premier League pubblicando un filmato su Instagram in cui si trova in una stanza con tutto lo staff e il trofeo sopra la scrivania.

Mourinho: Special November

La gaffe è servita via social. Mourinho ho pubblicato un filmato in cui celebra la vittoria come allenatore del mese di novembre prima dell’annuncio ufficiale della Premier League che probabilmente avverrà in queste ore. “Voglio condividere questo premio con tutta la squadra e lo staff. Non è il premio come allenatore del mese, ma per la squadra del mese”, ha detto il portoghese che ha accompagnato al filmato il commento “Special November”.