Mourinho promette: “Prima di andare via, il Tottenham vincerà un trofeo”

José Mourinho promette scintille. Ha vinto tutto quello che si poteva vincere per un allenatore e non intende essere da meno neppure ora alla guida del Tottenham. Ecco perché, come riporta la BBC, lo Special One ha parlato di presente ma anche di futuro facendo, di fatto, una promessa al mondo Spurs…

Mourinho: “Prima di dire addio il Tottenham vincerà”

Non si sente sotto accusa per questa stagione in cui è arrivato solamente a novembre, ma Mourinho, quando si deve parlare del proprio lavoro, non fa certo giri di parole e mette le cose in chiaro: “Quanto tempo è passato per Klopp e il Liverpool affinché vincessero qualcosa? Quattro anni, quattro stagioni. Hanno dovuto acquistare uno dei migliori portieri del mondo, comprare uno dei migliori difensori centrali del mondo e così via”, ha detto lo Special One. “Io mi concentro sul mio contratto triennale. Credo che possiamo vincere un trofeo durante la mia permanenza qui al Tottenham. Continuo a dire che le mie ambizioni sono le stesse, il mio DNA è lo stesso, ma probabilmente sono nella fase in cui guardo meno me stesso e i miei successi e pens più al club. Sono ottimista perché ho iniziato a lavorare dal primo giorno e bene. Credo che faremo alcune modifiche alla nostra squadra e per questo non abbiamo bisogno di enormi investimenti. Non posso credere che ci saranno tanti episodi negativi e sfortunati nel corso della nuova stagione quanti ne abbiamo avuti dal primo giorno da quando sono arrivo. Per questo ci sono molte ragioni per credere che tutto sarà diverso”. E ancora: “L’unica cosa che sento come fosse un’ingiustizia è che spesso ci si dimentica che abbiamo lo stadio migliore al mondo e il campo di allenamento, oltre a circa 100 milioni spesi la scorsa estate. Questo è stato probabilmente uno dei maggiori investimenti fatti dal club in Premier League”.

