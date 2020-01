Mourinho, retroscena sul contratto: bonus milionario se porta il Tottenham in Champions

José Mourinho è sicuro di portare il Tottenham in Champions League nella prossima stagione. Lo confermerebbe una clausola che lo stesso Special One avrebbe voluto far inserire sul proprio contratto al momento della firma con gli Spurs.

Stando a quanto riporta il Daily Mail, il portoghese, al momento di approdare al club inglese era convinto di poter portare la squadra nelle prime quattro in classifica o, addirittura, di vincere la competizione per club quest’anno che garantirebbe al Tottenham l’accesso diretto anche nella prossima annata. Ecco perché Mourinho avrebbe voluto una clausola speciale che gli consentirebbe di ottenere ben 2,35 milioni di euro in caso del raggiungimento dell’obiettivo. Al momento gli Spurs si trovano ottavi in classifica a 9 punti dal quarto posto occupato, ora, dal Chelsea. La campagna acquisti invernale potrebbe aiutare il tecnico ad arrivare tra le prime squadre del campionato.