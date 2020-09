Mourinho rivela: “Vicino al Newcastle. Grazie a Robson sono diventato un piccolo Magpie”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports, José Mourinho, tecnico del Tottenham, ha parlato del confronto contro il Newcastle che attende i suoi quest’oggi in Premier League confidando di avere una debolezza per il club e di essere anche stato vicino a farne parte.

Mourinho: “Grazie a Robson sono un piccolo Magpie”

“Il Newcastle è un club con cui mi sento in contatto grazie al signor Robson, è semplice”, ha spiegato Mourinho. “Aveva una grande passione per il Newcastle e per tutta la sua zona, Durham. Lo aveva nel cuore. Quindi sì. Grazie a lui sono diventato un piccolo Magpie!”. Ma il portoghese ha anche rivelato di essere stato vicino ad entrare nella società inglese proprio grazie allo storico ex allenatore: “Se nel 1999 potevo seguirlo al Newcastle? All’epoca stavo già guardando in una direzione diversa ma il signor Robson ha sempre saputo che volevo dargli tutto ciò che potevo. Allo stesso tempo sapeva anche ero interessato ad altro. Però devo ammettere che c’era stata una possibilità”.

WANDA NARA E IL LOOK MOZZAFIATO