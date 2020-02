Mourinho sapeva: “Già a novembre credevo che il Liverpool avesse vinto la Premier League…”

Non solo parole d’elogio per i suoi dopo aver battuto il Manchester City, José Mourinho, allenatore del Tottenham, parla della Premier League e della corsa al titolo dopo che i Citizens sono rimasti a 22 punti di distanza dal Liverpool capolista.

Come riporta il Mirror, infatti, lo Special One ha ammesso di aver intuito la forza e la difficoltà di poter arrivare al livello dei Reds già da diversi mesi: “A novembre credevo già che il Liverpool avesse vinto la Premier League. So bene quanto possa essere difficile vincere tre campionati inglesi di fila”, ha detto Mourinho riferendosi al Manchester City di Guardiola. “Sappiamo tutti quanto sia difficile farlo, ma i Citizens e il loro tecnico restano fortissimi e questo dà ancora più valore alla nostra vittoria”.