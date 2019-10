Mourinho se la ride: “Pareggio tra United e Liverpool? Sono felice che i Reds non abbiano vinto perché…”

Botta e risposta, in campo e fuori tra Manchester United e Liverpool. Il campo ha detto 1-1, gli allenatori si sono stuzzicati. Se da una parte Solskjaer pensa che i suoi avrebbero meritato di vincere, dall’altra Klopp crede l’esatto opposto.

Chi, invece, è spettatore divertito del match e del post-gara, è José Mourinho. Lo Special One, chiamato a commentare la gara, come riporta AS ha affermato: “Sono davvero felice di che il Liverpool non abbia vinto perché il record è mio. È chiaro che Jurgen (Klopp ndr) deve essere un po’ frustrato. All’Old Trafford, un posto dove è speciale vincere, il Liverpool non ci è mai riuscito”. E in effetti Mourinho vanta l’incredibile record di vittorie consecutive in Premier League con il Chelsea nel 2005-2006. La squadra di Klopp si è fermata sul più bello, con 8 successi e il pareggio ottenuto contro il Manchester.