Mourinho, show in panchina: dalle risate alla furia con il quarto uomo. Le immagini virali

José Mourinho, solito Special One. Il tecnico del Tottenham è stato assoluto protagonista nel weekend di Premier League. Gli Spurs si sono imposti contro il Manchester City di Guardiola per 2-0. Se in campo i giocatori hanno fatto il loro, anche dalla panchina è arrivato il giusto contributo.

Vedere per credere le immagini che stanno diventando virali e che riguardano José Mourinho. Dalla felicità alla rabbia, dall’entusiasmo per il rigore parato da Lloris a Gundogan, alle accese proteste per un possibile cartellino rosso al rivale Sterling. Il tecnico portoghese è passato in un attimo dalla quiete alla tempesta e le immagini sono esilaranti…