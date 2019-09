Mourinho, stoccata al Manchester United: “Forse meritavo l’esonero, ma ora sono peggio di prima…”

José Mourinho torna a parlare del Manchester United e lo fa a modo suo. Nessun eccesso ma una razionale sintesi in pieno stile Special One.

I Red Devils stanno attraversando un momento complitato in Premier League e, ai microfoni di Sky Sports, dopo il ko contro il West Ham degli inglesi, il portoghese è stato chiamato a parlare proprio della loro situazione.

COLPE – “Non sono la persona giusta per rispondere a questa domanda”, ha detto Mourinho quando gli è stato chiesto dei problemi del Manchester United. “Sono molto indietro. È difficile per me rispondere. Sono stato lì per due stagioni in cui ho potuto sentire molte cose positive e ho potuto sentire in quale direzione andare. Ma la terza stagione, come è noto, non è andata bene. Sono stato esonerato e probabilmente lo meritavo perché ero responsabile come manager”.



PEGGIO DI PRIMA – “Ma la triste realtà è che adesso al Manchester United sono peggio di prima. Per me è una cosa triste. Forse la gente pensa che mi stia godendo la situazione ma non è affatto così”, ha detto Mourinho. “Ho persone nel club a cui voglio bene, ho molto rispetto per i tifosi e per me è davvero triste perché quando una squadra è ‘noiosa’, lo è ma ma può comunque ottenere dei risultati. Ma in questo momento non vedo nulla. Penso che si troveranno davvero nei guai non solo per entrare nei primi quattro, ma potenzialmente tra i primi sei. Penso che questa squadra sia peggio della squadra della scorsa stagione”.