Mourinho vuole rinforzi, il Tottenham bussa a United e Chelsea

Con l’arrivo di José Mourinho il Tottenham è riuscito risalire la china dopo la falsa partenza di Pochettino. L’anno prossimo gli Spurs giocheranno l’Europa League, competizione che sembrava un miraggio dopo le prime partite di campionato. L’allenatore portoghese ha chiesto però rinforzi per la prossima stagione e il reparto più da rimpolpare è il centrocampo.

IL TOTTENHAM VUOLE KANTÉ E MCTOMINAY

Ecco quindi che il club si sarebbe già attivato per una maxi operazione per portare a Londra Kanté e McTominay. Due obiettivi non facili, considerando che si tratta di due giocatori molto importanti per il Chelsea e per lo United. A riportare la notizia è SkySports che parla anche di cifre. Per il centrocampista francese la richiesta sarebbe di circa 80 milioni di euro, 30 invece per quanto riguarda il centrocampista dei Red Devils. In Inghilterra sono abbastanza scettici sulla fattibilità dell’affare, ma occhio alle abilità di Mourinho nel convincere i giocatori a sposare i suoi progetti. Sarà un mercato bollente nell’oltre Manica.