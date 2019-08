Muro United per Pogba: il Real prepara un piano B

Il Real Madrid non si perde d’animo. Il sogno chiamato Paul Pogba resta vivo, sostenuto continuamente da Zinedine Zidane. Tuttavia, data la difficoltà di arrivare al centrocampista francese del Manchester United. i Blancos sembrerebbero intenzionati a cercare varie alternative. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, le Merengues avrebbero individuato in Donny Van de Beek il piano B ideale in caso di fallimento nella trattativa con i Red Devils. Il giocatore olandese ha impressionato tutti con l’incredibile cavalcata dell’Ajax nell’ultima Champions League. Una marcia trionfale conclusa solamente in semifinale, che ha visto tra le vittime illustri anche il Real Madrid. A distanza di cinque mesi dalla disfatta europea, i Blancos valutano l’ipotesi di acquistare uno dei mattatori della sua clamorosa eliminazione.