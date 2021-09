Nani: “Cristiano Ronaldo, lo United può darti una nuova direzione”

Nani racconta le sue impressioni sul trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United

Con Cristiano Ronaldo ha condiviso lo spogliatoio del Manchester United e della Nazionale portoghese. Nani racconta le sue impressioni sul ritorno di CR7 con i Red Devils ai microfoni di Eleven Sport: "Gli ho fatto i complimenti via messaggio. Bisogna sempre congratularsi con lui perché è ancora un campione, nonostante tutto quello che ha fatto, il giocatore che è diventato. Nonostante tutto quello che ha fatto nel calcio vuole sempre dimostrare il suo valore, impressionare, far parlare di sé. Credo che farà molto bene insieme a Bruno Fernandes, Pogba e tutte le stelle che giocano nel Manchester United. Aveva bisogno di una squadra che potesse, in questa fase della sua carriera, dargli una spinta in una nuova direzione. Avrà bisogno di energia alle sue spalle, qualcuno che possa coprirlo in certi momenti, difenderlo e aiutarlo ad avvicinarsi alla porta. Ci sono alcuni momenti in cui è mortale".