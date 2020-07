Napoli, Allan in uscita: due club su di lui

Allan potrebbe lasciare il Napoli nel corso della prossima sessione di calciomercato. Il brasiliano ha deluso nelle ultime uscite e i partenopei sono pronti a lasciarlo andare.

ARIA DI CAMBIAMENTO

In casa Napoli nelle ultime settimane c’è aria di cambiamento. La rosa in vista della prossima stagione potrebbe essere stravolta nella propria ossatura, col patron Aurelio De Laurentiis che è disposto a lasciar partire alcuni dei giocatori che nel corso degli ultimi anni sono stati tra i protagonisti della squadra campana. In quest’ottica rientra la possibile cessione di Allan, che ha richieste sia in Serie A che in Premier League.

IN USCITA

La società partenopea chiede per l’ex Udinese non meno di 40 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, attualmente le squadre interessate all’acquisto del centrocampista sono due: la prima è la Juventus di Maurizio Sarri, che tornerebbe volentieri ad allenare Allan dopo averlo conosciuto proprio tra le fila del Napoli; lo stesso desiderio ha Carlo Ancelotti con l’Everton, che in vista della prossima annata calcistica vuole costruire un team ambizioso in grado di competere per la qualificazione alle coppe europee.