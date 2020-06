Napoli, Callejon in uscita: il sostituto arriva dal Liverpool

Il calciomercato del Napoli sarà all’insegna del rinnovamento di una rosa che nel corso degli ultimi anni ha dato tutto ciò che poteva dare alla piazza partenopea. Uno tra i giocatori più importanti del Napoli è José Marìa Callejòn, ormai prossimo alla partenza.

IL SIMBOLO

Giocatore simbolo del Napoli di questi anni, trascinatore con Benitez e stacanovista con Sarri, Callejòn non rinnoverà il contratto con la società di Aurelio De Laurentiis, in scadenza dal prossimo 30 giugno. L’unica possibilità di permanenza per lo spagnolo è data dall’accordo che il suo procuratore sta cercando di siglare in questi giorni, per trattenere il giocatore in Campania fino al termine della stagione previo adeguato compenso economico.

LE DIFFICOLTÀ

La trattativa però è tutt’altro che semplice e le difficoltà non sono poche. Il patron del Napoli non ha ben accolto la richiesta di circa 300.000€ al mese fino al 30 agosto presentata dal procuratore, e adesso i rapporti potrebbero essere ancor più incrinati di prima. A spingere affinché il giocatore si liberi il prima possibile dal Napoli ci sono anche alcune società spagnole, come il Valencia, che secondo alcuni rumors di mercato potrebbero essere interessate alle prestazioni dell’ex Real Madrid.

IL SOSTITUTO DAL LIVERPOOL

Il giocatore ideale per sostituire Callejòn potrebbe arrivare dall’Oltremanica: stiamo parlando di Adam Lallana, eclettico centrocampista del Liverpool neo campione della Premier League. Per qualche periodo dipinto come l’erede di Steven Gerrard, Lallana tra i Reds non riesce a giocare da protagonista da un paio di stagioni, a causa soprattutto dell’esplosione in attacco dell’inarrestabile trio Mané-Firmino-Salah. In scadenza il prossimo 30 luglio, Lallana sarebbe tra i profili attenzionati dal Direttore Sportivo Giuntoli, dal momento che sarebbe il profilo ideale considerata la sua grande esperienza internazionale e la sua capacità di ricoprire tutti i ruoli nella trequarti avversaria. C’è da battere la concorrenza dei principali top club euorpei, ma non è da escludersi che dopo Liverpool Lallana cerchi un’esperienza altrettanto stimolante, in una piazza che ricerca lo scudetto tanto quanto lo cercavano i Reds.