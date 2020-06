Napoli, il Liverpool bussa alla porta: maxi offerta per un big

Dopo la vittoria in Premier League il Liverpool può pensare a come rinforzare la rosa per la prossima stagione. Eliminati in Champions per mano dell’Atletico Madrid, il club inglese non ha altri obiettivi a cui pensare. Klopp intanto si gode il momento, ma inevitabilmente il pensiero va già ai giocatori da acquistare. Secondo quanto riportato dal Sun il manager tedesco guarderebbe con interesse in casa Napoli.

Liverpool su Koulibaly

Kalidou Koulibay è un nome che sentiremo spesso nella prossima sessione di mercato. Il difensore senegalese è nel mirino di molti club e la sua cessione porterebbe nelle casse del Napoli introiti importanti. Dall’Inghilterra le squadre interessate al difensore sono Manchester City e Liverpool con i neo campioni di Inghilterra pronti a offrire il cartellino di Lovren più cash (si parla di più di 60 milioni) per strappare il senegalese da Napoli. De Laurentiis nei giorni scorsi aveva dichiarato che non avrebbe considerato nessuna offerta al di sotto dei 60 milioni e così i Reds provano ad inserire anche un giocatore d’esperienza nella trattativa.