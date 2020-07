Ndombele cerca squadra: una big della Serie A si fa avanti

Tanguy Ndombele è in cerca di una maglia. Il centrocampista francese classe 1996 vuole lasciare il Tottenham dopo la rottura con il manager José Mourinho. L’ex Lione ha dichiarato che non scenderà più in campo per lo Special One e il suo futuro è sicuramente lontano da Londra.

INTER SU NDOMBELÉ

Le pretendenti per il francese non mancano. Per Ndombele sono arrivate offerte dalla Spagna e dall’Inghilterra, ma anche in Serie A un club lo avrebbe messo nel mirino. Si tratta dell’Inter e a riportarlo è Calciomercato.com. Secondo quanto riportato Antonio Conte avrebbe individuato in lui il successore di Brozovic in caso il croato dovesse partire. Transfermarkt valuta il francese circa 52 milioni, cifra importante per un reparto che l’Inter vuole potenziare. Basti pensare all’operazione Tonali. I nerazzurri potrebbero fare leva sulla volontà ferrea del calciatore di lasciare il Tottenham e chiedere alla società inglese uno sconto sul cartellino.