Neco Williams esalta Klopp: “Mi ha aiutato tanto. Migliora i giocatori. Il suo segreto è…”

19 anni e una carriera che sta sbocciando anche grazie a Jurgen Klopp. Neco Williams, giocatore del Liverpool, ha parlato a Premier League Productions come riporta il sito ufficiale Reds del proprio mister e dell’importanza di avere una guida come la sua, in grado di aiutarlo a crescere e migliorare nel modo corretto.

Neco Williams e il rapporto con Klopp

“Klopp ha svolto un ruolo enorme nella mia carriera”, ha raccontato Neco Williams. “Sono al Liverpool da quando avevo sei anni, ho fatto tutti i passaggi prima di arrivare al mio debutto per la prima squadra. Quel momento è stato solo un qualcosa di irreale per me. Il debutto grazie a Klopp mi ha dato enorme fiducia, ripeto, è stato qualcosa di davvero speciale”.

Ancora sul tecnico e sul suo modo di approcciarsi ai giocatori: “Al giorno d’oggi è facile che se sbagli delle gare, o anche solo una, ti piovano tante critiche. Ma in quel caso Klopp sarà il primo a venire da te e dirti cosa e dove devi migliorare. Ti dirà anche in cosa sei più bravo e in quel modo sai su cosa allenarti meglio durante la settimana. Sotto la sua guida sono diventato un giocatore più maturo e mi ha insegnato davvero tanto da quando ho fatto il debutto”.

Proprio sul debutto con la maglia Reds, Neco Williams ha aggiunto: “Non sapevo che sarei entrato e avrei giocato. Mi è passato solo nella mente che dato che eravamo sul 4-0 sarei potuto entrare. Poco dopo ecco l’opportunità. Mi sono scaldato e Klopp mi ha chiamato per entrare. Per me è stato un momento speciale, il debutto in Premier League, uno dei migliori campioni al mondo. Riuscire a debuttare e poi giocarci è qualcosa di irreale come lo è stato quando abbiamo vinto il campionato. Incredibile”.