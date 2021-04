Nessun procuratore ma analisti dei dati: ecco come De Bruyne ha ottenuto il rinnovo

Se si pensa ad una trattativa che riguardi il rinnovo di contratto, la prima cosa che può venire in mente è la figura ingombrante del procuratore di turno che conduce le danze e mette in difficoltà i club. Se andiamo ancora più nello specifico, la prima immagine che si crea nel cervello è quella del super procuratore Mino Raiola, intento in un testa a testa con il Milan per il rinnovo di Donnarumma. Nella giornata di ieri è arrivato un rinnovo di contratto importante per il panorama calcistico europeo: quello di Kevin De Bruyne con il Manchester City. Il calciatore belga vestirà la maglia dei citizens fino al 2025 e percepirà poco più di 18 milioni di euro a stagione.

La particolarità di tutto ciò è che De Bruyne non ha coinvolto nessun agente nella trattativa. Lui, in prima persona, con la complicità del padre e di un avvocato che si trovano in Belgio, ha discusso con la società del prolungamento del suo contratto. La cosa ancora più singolare è che – come riporta il Daily Mirror – il calciatore ha chiesto l’assistenza di alcuni analisti che hanno avuto il compito di studiare i dati riguardanti la sua influenza nel Manchester City e quanto il club sia pronto a dare la caccia ai successi futuri, basando l’analisi sulla composizione della rosa.

Attraverso i dati raccolti dagli analisti, De Bruyne ha potuto far presente ai rappresentati del club di essere il giocatore più influente nella rosa del Manchester City e di poterlo essere anche nel prossimo futuro. In questo modo ha ottenuto un significativo aumento del proprio ingaggio.