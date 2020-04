Neville attacca la Premier: “Un vero disastro. Assurdo fermarsi così tardi”

L’emergenza Coronavirus sospende la routine, ma non le polemiche. In Inghilterra continua a tenere banco il futuro della Premier League: il campionato inglese si sta interrogando sulla possibilità di riprendere la stagione a giugno. Ma non mancano gli attacchi riguardanti la gestione dell’allarme legato al Covid-19. Una delle stoccate porta la firma di Gary Neville. L’ex difensore del Manchester United si è sfogato su Twitter: “La Premier League sta affrontando terribilmente la crisi del coronavirus. Ci ha impiegato troppo tempo per fermare la competizione, ha provato a disputare un ultimo turno. Subito dopo un disastro di pubbliche relazioni. Ha messo in cattiva luce i giocatori. Non c’è stato alcun aumento dei finanziamenti per EF e National League. Tutte le parti interessate non sono contente del loro approccio”. Poi in un altro tweet ha rincarato la dose: “Il calcio ha troppe parti interessate con interessi diversi. Si incontrano tutti regolarmente e dicono di collaborare, ma quando capita qualcosa di grave, la Premier League ha tutto il potere e fa da sola! Si sta notando tutto in maniera limpida, sotto i nostri occhi. Un riallineamento per tutti i club, i tifosi e il gioco sarebbe il benvenuto”.