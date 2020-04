Neville attacca Ozil: “Dimostra che il calcio si sta rovinando da solo”

Il taglio degli stipendi dei calciatori continua a far discutere, specialmente in Inghilterra. Infatti non mancano i casi di giocatori intenzionati a mantenere il proprio ingaggio. Una decisione che ha suscitato diverse polemiche. Tra coloro che non vogliono veder intaccato il proprio guadagno c’è anche Mesut Ozil: l’attaccante tedesco ha rifiutato la proposta dell’Arsenal, snobbando la richiesta di tagliarsi lo stipendio del 12,5%.

ATTACCO – Questa decisione ha provocato la durissima critica da parte di Gary Neville. L’ex Manchester United ha espresso i suoi pensieri a Sky Sport: “Questo dimostra ulteriormente la complessità di ciò che sta accadendo nei club della Premier League. Non c’è dubbio che il calcio si stia mangiando da dentro. Ci sono disaccordi, non solo da un club all’altro, ma all’interno dello stesso club. Non c’è nulla di concordato. C’è forse la società anomala che ha la sua casa in ordine. Ma la maggior parte dei club e dei giocatori non sono in guerra ma non sono d’accordo con ciò che sta accadendo. È una battaglia enorme. I team hanno bisogno di supporto, ma i giocatori non si fidano di loro e questo ne è un esempio notevole”.