Neville boccia Conte allo United: “Non adatto. Sarebbe errore licenziare Solskjaer”

L'ex Red Devils sul futuro del mister

La pesante caduta del Manchester United contro il Liverpool per 5-0 ha mandato su tutte le furie i tifosi Red Devils che adesso vorrebbero "la testa" di mister Ole Gunnar Solskjaer . Anche i tabloid inglesi sembrano pensarla allo stesso modo, cosa che invece non fa l'ex leggenda del club Gary Neville . L'ex difensore, infatti, intervenuto a Sky Sports, si è detto contrario all'eventuale esonero del norvegese e ancora meno favorevole all'eventuale arrivo di Antonio Conte sulla panchina.

COMMENTO - "Il club non chiamerà un nuovo allenatore. Lasceranno Ole", ha detto Neville con sicurezza. "Credo che ci sia necessità di vincere qualcosa in questa stagione. Qualsiasi squadra si sarebbe trovata nei guai con un Liverpool del genere. Anche José Mourinho che era il miglior allenatore del mondo non ha potuto fare nulla. Cambiare Solskjaer? Non chiamerei Conte allo United, non è adatto alla squadra. Potrei sbagliarmi, ma questa è la mia opinione. Sarebbe sbagliato licenziare Ole".