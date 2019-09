Neville, bordata a Raiola per l’affare Pogba: “È una disgrazia per tutta l’Europa”

“Pogba vuole lasciare il Manchester United, è chiaro. Ma Raiola…”. Inizia così il Gary Neville pensiero sul centrocampista francese e le vicende di mercato che lo riguardano. La leggenda dei Red Devils ha parlato a TV2 dei rumors legati al futuro di Pogba.

Da tempo accostato al Real Madrid e alla Juventus, il campione del mondo con la Francia, alla fine, è rimasto in Premier League nonostante l’apparente volontà di cambiare aria. Neville ha spiegato la situazione e ha voluto dare qualche consiglio alla sua ex squadra lanciando una stoccata importante al noto agente Mino Raiola.

UNA DISGRAZIA – “Pogba vuole andarsene e lo ha chiarito. Il suo agente è una vergogna ed è stata una disgrazia in tutta Europa, non solo per il Manchester United. Penso che i dirigenti Red Devils debbano smettere di lavorare con lui. Non ha i valori che desideri nel tuo club. La mia opinione è che il Manchester United non ha bisogno di negoziare con lui”, ha detto Neville. “Sappiamo già cosa farà; proverà a preparare un trasferimento per il suo giocatore e proverà a prendere lui stesso una parte della somma dell’operazione. È così che opera. Per il Manchester United, è devastante. Pogba è uno dei giocatori migliori e più famosi al mondo, ma ogni settimana ci sono nuovi problemi. C’è sempre polemica. Probabilmente non è colpa sua, ma il fatto è che è devastante per un club. Ecco perché Sir Alex Ferguson è stato cinico delle volte quando si è sbarazzato di qualche calciatore perché tutto questo è devastante per un club. In una squadra di calcio, tutti devono andare nella stessa direzione”.