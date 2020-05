Neville demolisce Di Maria: “I bidoni come lui criticano lo United”

Angel Di Maria non è mai riuscito a mostrare il suo talento a Manchester. L’avventura dell’argentino allo United si è rivelata un vero flop e lui ne ha parlato in termini negativi, definendola un’esperienza “orribile”. L’ex Red Devils Gary Neville non ha esitato a replicare alle sue parole ai microfoni di Sky Sport: “Dico solo che ogni tanto ascoltiamo questi tipi di storie da giocatori che si sono rivelati dei bidoni, come Di Maria a Manchester. È stato semplicemente orribile. Avevo grandi aspettative su di lui ed ero esaltato quando è arrivato, pensando che il club avesse preso un top player. Non è mai stato interessato sin dal primo giorno. Dovrebbe guardare dall’altra parte della strada dove c’è Aguero, suo connazionale, o Zabaleta che hanno fatto bene a Manchester senza avere fretta di andarsene”.