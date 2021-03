Neville duro col Liverpool: “Sembra abbiano perso ogni qualità. Un vero collasso…”

Non le manda certo a dire Gary Neville al Liverpool. I Reds stanno attraversando un momento di crisi davvero evidente. Il crollo in campionato contro il Fulham – sesta sconfitta di fila in casa – ha messo in luce i tanti problemi della squadra di Klopp. Secondo l’ex leggenda del Manchester United, la squadra campione in carica è svuotata e priva di ogni caratteristica avuta nelle ultime stagioni.

Neville: “Non è un semplice calo. Si tratta di un collasso”

Intervenuto nel corso del suo Podcast su Sky Sports, Neville ha dichiarato: “Quanto sta facendo male il Liverpool ora? Davvero tanto. E lo sottolineo perché hanno fatto tanto bene in passato e rapportarli a quella squadra ora è davvero assurdo. Se mi avessero chiesto di scegliere una squadra negli ultimi anni avrei detto sempre Liverpool. Ho amato la loro velocità di gioco, la grinta nel recuperare il pallone, l’attacco e la difesa. Ma ora…”.

E qui arriva il duro commento: “Ora sembra che abbiano perso ogni cosa. Nel calcio anche quando le cose vanno bene non si dice mai che tutto è perfetto. E lo stesso vale nei momenti negativi. Ma ad oggi, in questo caso, quello che sta accadendo è bizzarro. Sembra che abbiano perso assolutamente tutto ciò che avevano. La loro velocità di gioco, la loro fiducia, il modo in cui Anfield era un posto così difficile in cui andare a giocare per le rivali. La determinazione, la resilienza per vincere quando non stavano giocando bene. In questo momento non c’è nulla di tutto questo”.

“Non penso che ci sia panico nell’ambiente, e credo che Klopp abbia le doti per trovare la soluzione e rimediare in parte a quanto sta succedendo. Ma devono fare attenzione. Il quarto posto resta possibile ma molto, molto difficile. Devo riorganizzarsi per la prossima stagione e anche in questo senso sarà dura con l’Europeo. I giocatori avranno poco tempo per recuperare. Insomma, non è facile e non lo sarà”.