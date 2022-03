Neville duro: “Nessun giocatore dello United sarebbe titolare nel City…”

L'ex Red Devils molto duro e onesto confrontando i giocatori dello United e quelli del City

Redazione ITASportPress

Si accende il derby di Manchester tra City e United. Ma anche un grande storico ex Red Devils come Gary Neville si trova incredibilmente costretto ad ammettere, per ora, la netta superiorità Citizens. Parlando in un bel "botta e risposta" con Micah Richards per Sky Bet, l'ex difensore ha spiegato come nessun calciatore dello United potrebbe soffiare il posto ai tesserati rivali, neppure Cristiano Ronaldo.

"Io metterei Cristiano Ronaldo nell'undici titolare del City", ha detto con sicurezza Micah Richards. Affermazione che però ha dato il là a Neville per risponde in modo molto duro e onesto. "Ma scusa e chi toglieresti?". E ancora non vedendo risposte 'ragionevoli': "No sul serio, non puoi metterlo CR7. Non puoi togliere Foden, Sterling, De Bruyne o Mahrez".

Proseguendo nella sua spiegazione, Neville ha aggiunto: "Nessun giocatore del Manchester United sarebbe nella formazione titolare del Manchester City. Voglio essere estremamente onesto. Dias, Laporte, Cancelo, Walker: sono migliori di tutti e quattro i difensori del Manchester United. Centrocampo: Fernandinho e Rodri sono migliori dei centrocampisti dello United. Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne... Bruno Fernandes è l'unico che potrebbe provare ad arrivarci se analizziamo gli ultimi 12-18 mesi. Ma De Bruyne, Silva, Mahrez, Foden, Sterling... Non posso scegliere Bruno su Silva o De Bruyne in questo momento. E ripeto, anche Ronaldo non può essere incluso nell'undici titolare del Manchester City".