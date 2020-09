Neville è sicuro: “Il Manchester United vincerà la Premier quando… Klopp e Guardiola andranno via”

Il Manchester United tornerà grande e vincente in Premier League ma solo ad una condizione. Ne è convinto Gary Neville, ex leggenda Red Devils, che ai microfoni del Mirror ha commentato quella che potrebbe essere la strada della sua ex società in futuro.

Neville: “Dopo addio di Klopp e Guardiola lo United tornerà a vincere”

“L’unica cosa che posso garantire è che lo United vincerà di nuovo”, ha detto Neville con certezza. “Potrebbe non essere quest’anno o il prossimo anno, ma sarà fantastico quando vincerà di nuovo, e più passa il tempo e maggiore sarà l’emozione quando accadrà”.

Ma c’è una condizione per la quale questo potrebbe accadere e ha a che fare con cosa faranno le altre società. O meglio, gli allenatori… “Mi piacerebbe che il Manchester United vincesse ora. Certo. Ma non è ancora il momento. Penso che lo sarà solo quando Klopp e Guardiola lasceranno Liverpool e Manchester City. Si spera nei prossimi due anni…”, ha aggiunto Neville. “In quel momento ci sarà l’occasione di tornare a vincere. Sono convinto che anche il Chelsea la pensa allo stesso modo”.

LA COMPAGNA DEL CALCIATORE PICCANTE SUI SOCIAL