Neville esalta Cristiano Ronaldo: “Ha vinto lui la partita contro il Tottenham”

L'ex bandiera Red Devils esalta la prestazione di CR7 contro gli Spurs

Nella sua analisi per Sky Sports , Gary Neville , ex storico calciatore inglese e bandiera del Manchester United , ha avuto modo di parlare del successo dei Red Devils contro il Tottenham. Un netto 3-0 per Cristiano Ronaldo e compagni e grande merito è, appunto, del portoghese, autore di un gol e di un assist.

L'ex difensore ha avuto parole al miele per CR7 dandogli praticamente l'intero merito per il successo dei suoi contro gli Spurs: "Ho visto e rivisto il movimento di Cristiano Ronaldo sul secondo palo in occasione del secondo gol. Quello spostamento a sinistra per uscire dal fuorigioco, poi il movimento per liberarsi. Il passaggio finale pure è stato perfetto. Questo è un gol davvero brillante", ha detto Neville analizzando la prima rete del Manchester United siglata dal portoghese. "Abbiamo parlato dell'influenza di Ronaldo su Bruna Fernandes, beh. Hanno tirato fuori una grande giocata".