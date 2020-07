Neville esalta il ‘mago’ Klopp: “Ha trasformato giocatori da 30 milioni in calciatori da 130 milioni…”

L’ex difensore del Manchester United Gary Neville ha commentato i successi del Liverpool e del suo allenatore Jurgen Klopp. Grande merito dei recenti trionfi dei Reds ,secondo l’ex stella inglese, sono proprio del manager tedesco in grado di trasformare una squadra di buoni giocatori in campioni.

Neville: “Klopp ha reso giocatori da 30 milioni in calciatori da 130 milioni”

“La vittoria della Premier League è un risultato incredibile”, ha detto Neville ai microfoni di Sky Sports. “Si vedeva negli ultimi due anni il grande lavoro del Liverpool. La scorsa stagione, i Reds stavano già bussando alla porta e il Manchester City è stato costretto a giocare ai massimi livelli per vincere. Jurgen Klopp ha trasformato i giocatori che costano 30 milioni do euro in giocatori che costano 130 milioni, e giocatori che costano 75 milioni in quelli che costano 150 milioni. Gli scout del Liverpool hanno lavorato molto bene, lo staff tecnico ha funzionato alla grande. E tutto grazie al loro allenatore. Devo congratularmi con il Liverpool. Le altre squadre hanno fatto il percorso inverso, trasformando giocatori da 130 milioni in giocatori da 30…”.

