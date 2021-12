Neville in tackle su Cristiano Ronaldo: “Ha sbagliato, non tollero certi atteggiamenti”

L'ex stella Red Devils su CR7 e l'atteggiamento a fine gara dopo il pari col Newcastle

Affondo di Gary Neville , storica bandiera del Manchester United , nei confronti di Cristiano Ronaldo . L'ex difensore è rimasto molto deluso dall'atteggiamento del fuoriclasse portoghese al termine della sfida contro il Newcastle, pareggiata per 1-1. Il portoghese, piuttosto in ombra durante la gara, è stato criticato dalla stampa britannica non solo per la prova sul terreno da gioco ma anche per alcuni comportamenti subito dopo il triplice fischio.

Negli studi televisivi di Sky Sports, in occasione del Monday Night Football, l'ex bandiera Red Devils ha detto: "Devi essere lì quando i tuoi compagni di squadra hanno bisogno di te. E' in quei momenti che devi essere un campione", ha detto Neville riferendosi a CR7 e al fatto che abbia lasciato il campo senza salutare i tifosi insieme ai suoi compagni. "Io amo Ronaldo, è il migliore che ho visto in vita mia, ma non tollero che scappi via a fine partita. Non mi interessa come hai giocato. Devi venire ad applaudire i tifosi al termine della gara. Avvicinarti a loro, mostrargli attenzione, soprattutto se sei uno dei giocatori più forti al mondo".