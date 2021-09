Neville: “La Premier League ha 4 delle migliori squadre al mondo”

L'ex storico difensore Red Devils commenta la forza del campionato inglese in questa annata

Gary Neville , storico ex difensore del Manchester United e della nazionale inglese, ha parlato all' Independent a proposito della competitività della Premier League con almeno quattro formazioni che hanno alzato decisamente il proprio livello.

TOP AL MONDO - "Credo di non aver mai visto una Premier League così forte", ha detto Neville. "Non penso davvero che ci sia mai stato un campionato con questa qualità e questo livello. Ci sono probabilmente 4 delle migliori squadre del mondo. Il Liverpool in forma è sicuramente la più forte, poi c'è il Chelsea fortissima e il Manchester City, eccezionale. E cosa dire del Manchester United? Con il ritorno di Cristiano Ronaldo, l'arrivo di Varane e di Sancho è davvero diventata molto forte. Ripeto, non abbiamo mai visto un campionato così con queste squadre così forti. Certo, le partite era buone prima, con un buon livello di qualità e atletismo ma ora è davvero il top. Chissà cosa accadrà in questa stagione...".