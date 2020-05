Neville non ha dubbi: “United, con Pogba e Fernandes si può tornare grandi”

Gary Neville non smette di credere in Paul Pogba e nel Manchester United. L’ex difensore dei Red Devils ha spiegato che, dal suo punto di vista, il centrocampista francese sia da Pallone d’oro, a patto di tornare quello di un tempo. E magari, mettendosi al servizio della squadra, portando grandi benefici per tutti. Questa la sua teoria riportata dal Sun: “Se Pogba abbassa la testa e inizia a giocare al livello che ci aspettiamo, e con Bruno Fernandes che inventa simili prodezze, avete idea dei vantaggi per la squadra? Potrebbero essere fantastici insieme se scendessero a compromessi e lavorassero per aiutarsi a vicenda”.