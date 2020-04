Neville perplesso: “Difficile riprendere. Cosa fare con calciatori asmatici?”

Ripartire o fermarsi fino alla prossima stagione, annullando quanto fatto finora? L’interrogativo divide gli appassionati. Anche Gary Neville si è espresso sulla questione. L’ex Manchester United ha spiegato il suo punto di vista a Sky Sport: “Ho pensato che un mese o due fa potesse continuare a porte chiuse ma ora sono molto dubbioso mentre mi siedo qui. Un datore di lavoro non può mettere a rischio i propri dipendenti per motivi di salute e sicurezza. Come proprietario di Salford City (club di quarta divisione inglese, di cui Neville è proprietario del 10% ndr), ho giocatori potenzialmente affetti da asma, diabete: li metterò a rischio? Questa cosa del test è una sciocchezza. La Premier League non può dire che avrà decine di migliaia di test, mentre i lavoratori in prima linea no. Il coronavirus stesso cambierà il volto del calcio economicamente, ma al di fuori di questo, le società vogliono ripristinare il gioco. E questo non sarà piacevole per i giocatori e gli agenti nei prossimi 12 e 18 mesi. Vorrei che succedesse qualcosa di miracoloso per il calcio a giugno e luglio. Ora come ora per i calciatori e le squadre è davvero brutto su tutti i livelli”.